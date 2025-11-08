Şarampole devrilen araçta 1 ölü, 3 yaralı
08.11.2025 04:41
Konya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Kaza, akşam saatlerinde Kadınhanı-Polatlı kara yolunun 27’nci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Şimşek yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hasan Hüseyin Şimşek, Mustafa Dal ve Kadir Koç, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.