Şarampole devrilen araçta 2 kişi öldü

İzmir-Uşak karayolunda 25 yaşındaki Ümit Güneş yönetimindeki otomobil, Huzurpark yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Yan yola savrulan otomobil, şarampole devrilip takla attı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edilen sağlık ekipleri demir yığınına dönen otomobilde bulunan 29 yaşındaki Musa Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile A.K. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Ümit Güneş de kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.