Şarampole devrilen araçta bir can kaybı

Muş'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.



Murat Köprüsü yakınlarında 41 yaşındaki Fuat Yonat idaresindeki 16 ANC 146 plakalı otomobil şarampole devrildi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşi Mazlum Yonat ise yaralandı.



Yaralı, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.