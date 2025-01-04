Şarampole devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı.

Şarampole devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı

Dinar ilçesi Bağcılar köyü yakınlarında  İ.G., idaresindeki 03 NF 289 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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