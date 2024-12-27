Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’ın Erzin ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza, Dörtyol-Erzin yolu istasyon mevkiinde yaşandı. Sürücüsüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği plakalı şarampole devrildi.

Kazada motosikletin sürücüsü Soner Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Çetin’in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazada hurdaya dönen motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

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