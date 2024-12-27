Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay’ın Erzin ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, Dörtyol-Erzin yolu istasyon mevkiinde yaşandı. Sürücüsüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği plakalı motosiklet şarampole devrildi.
Kazada motosikletin sürücüsü Soner Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Çetin’in cansız bedeni morga kaldırıldı.
Kazada hurdaya dönen motosiklet çekiciyle kaldırıldı.
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