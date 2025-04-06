Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Direksiyon hakimetini kaybetti, şarampole devrildi. Afyonkarahisar'daki kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Osmanköy köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A.D., yönetimindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada E.M. ve P.D., isimli şahıslar yaralandı. Yaralananlar, kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.