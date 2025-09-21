Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde S.S. (21) yönetimindeki otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun Kömürkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar, Şarkışla Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücü ile araçtaki S.K. (25), M.Ç. (23), O.A. (22) ve E.B. (23) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Sivas