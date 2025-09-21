Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

'ın Şarkışla ilçesinde S.S. (21) yönetimindeki otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun Kömürkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, Şarkışla Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü ile araçtaki S.K. (25), M.Ç. (23), O.A. (22) ve E.B. (23) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...