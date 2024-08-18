Şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı

Bolu'da, Anadolu Otoyolu’nda bir otomobil  şarampole devrildi.  Otomobildeki Mecbure Kılıç (75) hayatını kaybetti, sürücü eşi Celal Kılıç (75) yaralandı.

Şarampole devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yedigöller Park mevkisinde meydana geldi.

Ankara yönüne giden Celal Kılıç idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde araçtaki Mecbure Kılıç’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaralanan eşi sürücü Celal Kılıç ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kılıç’ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Mecbure Kılıç’ın cansız bedeni, inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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