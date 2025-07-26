Şarampole devrilip alev aldı
Şanlıurfa'da bir TIR, şarampole devrilerek alev aldı.
Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 25’inci kilometresinde Mehmet Kaya’nın kontrolünü kaybettiği plakası öğrenilemeyen TIR, şarampole devrilerek alev aldı.
İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri alev alan TIR’a müdahale ederek söndürdü.
Sağlık ekipleri sürücü Mehmet Kaya'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Hilvan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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