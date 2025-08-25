Şarampole devrilip parçalandı: İki kişi öldü, bir çocuk yaralı
Aydın'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kadın öldü, 11 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde 39 yaşındaki Melek Ö'nün kullandığı otomobil, Aydın-Çine kara yolu Hallaçlar mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arabanın metal yığınına döndüğü feci kazada sürücü Melek Ö. ve yolcu koltuğundaki Sibel 41 yaşındaki Beyhan T. olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan 11 yaşındaki Serin I. ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
