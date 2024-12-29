Şarampole devrilip takla attı: 2 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kütahya-Eskişehir kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. B.Ö.’nün hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp, şarampole uçtu. Takla atıp ters dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

Yanındaki R.Ö. ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yaklaşık 100 metre yamaçtan tırmandı ve devriye gezen trafik polislerinden yardım istedi.