Şarampole devrilip takla attı: 2 yaralı

Kütahya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile şarampole devrildii Otomobil sürücüsü B.Ö. ile yanındaki R.Ö. yaralandı.

Şarampole devrilip takla attı: 2 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında -Eskişehir kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. B.Ö.’nün hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp, şarampole uçtu. Takla atıp ters dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

Yanındaki R.Ö. ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yaklaşık 100 metre yamaçtan tırmandı ve devriye gezen trafik polislerinden yardım istedi.

Şarampole devrilip takla attı: 2 yaralı - 1

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çevredekilerin çabasıyla B.Ö. sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. B.Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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