Şarampole uçan minibüsteki anne ile oğlunu ölüm ayırdı

Saat 22.00 sıralarında Yeşilyayla Mahallesi yolunda Necip Deda yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 15 metreden şarampole uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şarampoldeki minibüse güçlükle ulaşırken, yapılan kontrolde araçtaki Melike Deda'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı oğlu Necip Deda ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden sedyeyle ambulansa taşınıp, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Necip Deda'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Melike Deda'nın cansız bedeni, ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.