Şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, Buldan ilçesi Bozalan Mahallesi Manisa-Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Buldan Orman Deposu mevkiinde henüz sürücü ismi belirlenemeyen 06 DUF 878 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Bölgeye gelen itfaiye ve jandarma ekipleri şarampole yuvarlanan aracın içindeki sürücüye kurtarmak için çalışma başlattı. Aşağıya inen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüye kurtararak yukarıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin sürücüye yaptıkları ilk müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.