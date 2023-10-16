Şarampole yuvarlanan araç, ağaçta asılı kaldı: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Yokuştaki ağaca asılı kalan araçta bulunan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

Şarampole yuvarlanan araç, ağaçta asılı kaldı: 2 ölü, 3 yaralı

'nin Sarayköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hüdai C. yönetimindeki 20 AHY 730 plakalı otomobil, Duacılı Mahallesi'ndeki Tuğla Ocağı mevkisinde şarampole devrildi. Takla atan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi.

Şarampole yuvarlanan araç, ağaçta asılı kaldı: 2 ölü, 3 yaralı - 1

Yokuştaki ağaçta asılı kalan aracı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki yolculardan Onur Kiriş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şarampole yuvarlanan araç, ağaçta asılı kaldı: 2 ölü, 3 yaralı - 2

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarılan sürücü ile yolcular Ali Nazlı, Mehmet Dambasan ve Ümit Keklik Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şarampole yuvarlanan araç, ağaçta asılı kaldı: 2 ölü, 3 yaralı - 3

Ümit Keklik de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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