Şarampole yuvarlanan araç, ağaçta asılı kaldı: 2 ölü, 3 yaralı

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarılan sürücü ile yolcular Ali Nazlı, Mehmet Dambasan ve Ümit Keklik Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ümit Keklik de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin