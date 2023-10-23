Şarampole yuvarlanan otomobildeki baba-kız hayatını kaybetti

İstanbul'dan memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen Kazım Özsoy, kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak üzere kızı Nazife'yi de yanına alarak ağaçlık alana gitti.

Buradan topladığı odunları 14 DS 015 plakalı otomobile yükleyen Kazım Özsoy, kızı ile birlikte Güllük köyüne dönmek üzere yola çıktı. Baba Özsoy'un kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole savruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde baba Kazım Özsoy'un (47) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nazife Özsoy (5) ise ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.