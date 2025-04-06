Şarampole yuvarlanan otomobildeki üç kişi yaralandı

Siirt-Kurtalan karayolunda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan sürücü ve iki kişi yaralandı.

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

