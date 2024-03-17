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Şarampole yuvarlanan TIR alev alev yandı

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yoldan çıkarak devrildi. Devrilen TIR’da yangın da çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şarampole yuvarlanan TIR alev alev yandı

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’de şarampole devrilen TIR’da yangın çıktı.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Sırçalık Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR, Antalya yönünde ilerlediği sırada sürücüsü hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği TIR yoldan çıkarak devrildi.

Devrilmenin ardından sürücünün kendi imkanlarıyla çıktığı TIR, yanmaya başladı. Kısa sürede alev tüm aracı sardı.

Şarampole yuvarlanan TIR alev alev yandı - 1

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücünün hafif yaralandığı kazada yanmaya başlan TIR itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

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