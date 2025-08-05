Sara'nın canına kastetmişti: Cezaevi firarisi yakalandı

Can havliyle kendini dışarı atan kadının peşinden giden Serkan T., ardından Sara B.'nin yüzünü ve kollarını bıçakla kesti.

Ancak sürekli Sara B.'yi tehdit ve takip eden Serkan T., 23 Aralık günü genç kadının saklandığı otele demir sopayla girip ona saldırdı.

İddiaya göre, Suriye uyruklu bir çocuk annesi Sara B., üç yıl boyunca dini nikahla yaşadığı Serkan T.'den ayrıldı.

Adana 'da Sara B. isimli kadını yüzünden bıçaklayan, girdiği cezaevinden firar edip kadına bir kez daha tehdit mesajları göndermeye başlayan firari Serkan T. yakalandı.

SALDIRGANIN AİLESİ TEHDİT ETTİ

Sara B., Serkan T.'nin ailesinden tehdit alması üzerine şikayetinden vazgeçti.

Bir süre sonra Serkan T. cezaevinden tahliye edildi.

Ancak Serkan T.'in tekrardan kadını tehdit etmeye başlamasıyla, genç kadın geçen yıl yeniden şikayetçi oldu.

Serkan T., şikayetin ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

AÇIK CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Ancak Serkan T., 21 Temmuz günü kaldığı açık cezaevinden firar etti.

Firar eden Serkan T., "Affına sığınıyorum, otel camından dışarı bakıyorum ve acaba Sara beni polise mi verecek diye düşünüyorum." diye genç kadına mesajlar attı.

Serkan T. genç kadına gönderdiği sesli bir mesajda ise, "İstersen Suriye'ye git, o askerleri, telleri geçer yine gelirim, sana güveniyorum." dedi.

YAKALANIP, TUTUKLANDI

Sara B.'nin, durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Polis güvenlik kameralarını incelemeye alarak 6 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan Serkan T.'nin peşine düştü.

Firari hükümlünün Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Ekipler mahalleye yoğunlaştı. Polisi fark eden Serkan T. kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü daha sonra cezaevine teslim edildi.