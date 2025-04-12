Saranlı Deresi'nin rengi değişti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Yıldırım Mahallesi'nden geçtiği alanda kahverengi akan Saranlı Deresi'nden çevreye kötü kokular yayılmaya başladı. Derenin bazı kısımlarında ise köpük oluştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Ekipler derede incelemede bulunarak sudan numune aldı. Derede bir süre önce de balık ölümleri olmuştu.



Vatandaşlardan Nazmi Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin renginin değiştiğini ve kötü koku yayıldığını söyledi.



Derede artık hiçbir canlının yaşamadığını öne süren Yılmaz, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.



Yılmaz, derenin çevresine hayvan kemikleri ve hafriyat atıldığını anlattı.