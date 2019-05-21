Cumartesi gecesi yüzleri maskeli ve silahlı eve giren 3 kişi tarafından, Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanarak rehin alındı ve soyuldu. Sarar'dan önce 1 milyon dolar ve 1 milyon euro isteyen gaspçılar, "Evde para olmadığını" söyleyen işadamını darp etti.

Sarar ve eşini Eskişehir'deki evlerinde silahla rehin aldıkları iddia edilen zanlılardan 2'si gözaltına alındı. Yabancı uyruklu olduğu bildirilen bir kadın zanlının, Yalova'da yakalanarak Eskişehir'e getirildiği öğrenildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşinin Eskişehir'deki evlerinde silahla rehin alındığı soyguna ilişkin, "Biraz önce Bulgaristan İçişleri Bakanı ile görüştüm. Kimliklerini tespit ettik. Sınırımızdan Bulgaristan'a çıkar çıkmaz Bulgaristan'da bunları yakalattırdık" dedi.



30 KÖPEK, 7 KORUMA

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, olayın ayrıntılarını, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a anlattı.



Fabrika arazisi içinde bulunan evlerine giren 3 kişiyi kimsenin fark etmediğini anlatan Cemalettin Sarar, "Soyguncuların, evimizin içini iyi bilen birileriyle bağlantılı olduklarını düşünüyorum" dedi.



Evlerinin bahçesinde 30 civarında köpek bulunduğunu ancak köpeklein soygunun gerçekleştiği saatte kapalı bir yerde bulunduğunu ifade eden Cemalettin Sarar, fabrika ve evin güvenliğini sağlayan 7 güvenlik elemanının da olayı fark etmediğini, soyguncuları kaçarken gördüklerini söyledi.



"EŞİMİ ACIMASIZCA DÖVDÜLER"



Soyguncuların paranın yerini öğrenene kadar kendilerine çok kötü dayrandığını belirten Sarar dehşet anlarıni şöyle anlattı: "Alt katta yalnızdım. Bu sırada yüzleri maskeli, siyah giyinmiş, biri kadın silahlı 3 kişi üzerime yürüdü. Sürekli 'Milyon dolar' diye bağırıyorlardı. Milyon dolar yok' dedim. Eşimle beni üst kata çıkardılar. Plastik kelepçeyle bizi birbirimize bağladılar. Eşimi acımasızca dövdüler. Evliliğimizden beri hediye gelen, eşime hediye ettiğim tüm mücevherleri alıp gittiler. Plastik kelepçeyi makasla kesip kurtulduk ve polisi aradık."

"ŞÜKÜR KURBANI KESTİK"

Zehrar Sarar da, "Maskeli 3 kişi birden eve girdi. Sürekli "kasa, "anahtar" diyerek üzrime yürüdüler. Dehşete kapıldım. Çok eziyet ettiler. Canımızı kurtarmak için kasa anahtarını verdim. Kasanın yerini sormamalarından, yerini bildiklerini anladım. Bizi öldürebilirlerdi. Allah bizi korudu. Şimdi toparlanıp kendime geldim. Hayatta kaldığımız için şkür kurbanı kestik" dedi.