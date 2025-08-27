Saray'da denize girilmesi yasaklandı
Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle iki gün denize girilmesi yasaklandı.
Tekirdağ Valiliği'nce yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün ve yarın Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
EKİPLER, DENETİMDE BULUNACAK
Öte yandan jandarma ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Tekirdağ Saray
- Deniz
- Yasak