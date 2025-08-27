Saray'da denize girilmesi yasaklandı

Tekirdağ Valiliği'nce yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün ve yarın Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

EKİPLER, DENETİMDE BULUNACAK

Öte yandan jandarma ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.