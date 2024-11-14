Sarhoş müşteri taksinin tekerlerini patlattı

Firuzağa Mahallesi'de 3 taksi sürücüsü, yemek molası için bir büfenin önüne araçlarını park etti.



Bu sırada bir müşteri, taksilerden birine binmek için yanına yanaştı. Sürücülerin, alkollü olduğu gerekçesiyle araçlarına almadığı kişi, cebinden çıkardığı bıçakla bir taksinin lastiğini bıçaklayarak patlattı.



KAÇTI



Sürücüler, şüpheliyi engellemeye çalışırken büfe sahibi de elindeki bıçağı almaya çalıştı. Şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.



Bu arada şahsın bıçakla taksinin lastiğini kesmesi, kendisini engelleyerek bıçağı almaya çalışanlara da direnmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.