Sarı benekli Türk semenderi Malatya’da ortaya çıktı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, Türk semenderi olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.



Bilal Sarı, ilçeye bağlı Erkenek Mahallesi’ndeki Erkenek Çay’ı kenarında korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden sarı benekli semenderi fark etti.



Sarı’nın cep telefonuyla fotoğrafladığı semender, bir süre sonra gözden kayboldu.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki Türk semenderi Salamandridae familyasından olan Türk semenderi, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Irak ve İran’da yaşıyor.



Ormanlar, su kenarları ile taşlı ve kayalık alanlarda yaşıyan Türk semenderlerinin nesli tehlike altında.