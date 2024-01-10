Sarı benekli Türk semenderi Malatya’da ortaya çıktı

Türk semenderi olarak bilinen sarı benekli semender, Malatya’da ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği, nesli tükenme tehlikesi altındaki sarı benekli semender, bir süre sonra gözden kayboldu.

Sarı benekli Türk semenderi Malatya’da ortaya çıktı

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’nın Doğanşehir ilçesinde, Türk semenderi olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü.

Bilal Sarı, ilçeye bağlı Erkenek Mahallesi’ndeki Erkenek Çay’ı kenarında korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden sarı benekli semenderi fark etti.

Sarı’nın cep telefonuyla fotoğrafladığı semender, bir süre sonra gözden kayboldu.

Sarı benekli Türk semenderi Malatya’da ortaya çıktı - 1 Nesli tükenme tehlikesi altındaki Türk semenderi

Salamandridae familyasından olan Türk semenderi, , Suriye, Lübnan, İsrail, Irak ve İran’da yaşıyor.

Ormanlar, su kenarları ile taşlı ve kayalık alanlarda yaşıyan Türk semenderlerinin nesli tehlike altında.

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