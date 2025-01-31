Sarı seruma bir kurban daha

Adana’da eczacı kalfasının hazırladığı sarı serum sonrası rahatsızlanan kadın, yaşamını yitirdi.



Olay, 17 Ocak günü Yüreğir ilçesinde meydana geldi.



Gribal enfeksiyon geçiren, evli ve iki çocuk annesi Selinay Yüksekbaş, mahallesindeki eczacı kalfası M.M.’yi arayarak serum yapılmasını istedi.



10 FARKLI İLACI KARIŞTIRDI



M.M., iddiaya göre 10 farklı ilacı karıştırarak halk arasında ve internette sarı serum olarak da bilinen atom serum hazırladı.



Yüksekbaş’ın evine giden M.M., serumu uyguladı.