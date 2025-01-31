Sarı seruma bir kurban daha

Kış mevsiminde evde sağlık hizmeti adı altında ev ve iş yerlerine gidilerek uygulanan sarı serum bir cana daha mal oldu. Adana’da mahallesindeki eczacı kalfasını arayıp “Bana atom serum yap.” diyen Selinay Yüksekbaş, 10 farklı ilacın karıştırılması sonucu hazırlanan serumu aldıktan sonra fenalaştı. Tedavi altına alınan kadın, bir gün sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan eczacı kalfası, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sarı seruma bir kurban daha

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’da eczacı kalfasının hazırladığı sarı serum sonrası rahatsızlanan kadın, yaşamını yitirdi.

Olay, 17 Ocak günü Yüreğir ilçesinde meydana geldi.

Gribal enfeksiyon geçiren, evli ve iki çocuk annesi Selinay Yüksekbaş, mahallesindeki eczacı kalfası M.M.’yi arayarak serum yapılmasını istedi.

10 FARKLI İLACI KARIŞTIRDI

M.M., iddiaya göre 10 farklı ilacı karıştırarak halk arasında ve internette sarı serum olarak da bilinen atom serum hazırladı.

Yüksekbaş’ın evine giden M.M., serumu uyguladı.

Sarı seruma bir kurban daha - 1 Yüksekbaş iki çocuk annesiydi

Yüksekbaş, bir süre sonra fenalaşınca ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yüksekbaş, hastaneye kaldırdı. Yüksekbaş, 18 Ocak’ta yaşamını yitirdi.

ECZACI KALFASI GÖZALTINA ALINDI

Selinay Yüksekbaş’ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.M., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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