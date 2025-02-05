Sarı seruma bir kurban daha

İstanbul'da evde sarı serum kullanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, saat 00.00 sıralarında Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde sarı serum tedavisi alan Harun Bayramoğlu (64) bir süre sonra fenalaştı.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Bayramoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi gören Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Bayramoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken Harun Bayramoğlu'nun cenazesi Erenköy Sahrayı Cedit camisinde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca Köyü mezarlığına defnedildi.

