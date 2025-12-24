Sarı serumdan ölüm olayında ilk duruşma görüldü. "Sözlü onayıyla tedaviye başlandı"

13 Ocak 2025’te kent merkezindeki özel bir kliniğe, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan ve umre yolculuğu hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan, grip şikayetiyle başvurdu.

Burada Gündoğan’a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı. Sonrasında ise Gündoğan’a iddiaya göre klinik çalışanları müdahale edemedi.

Yaklaşık 10 dakika sonra Gündoğan’ın refakatçi olarak yanında götürdüğü arkadaşı Gündoğan’ın durumunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.

Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımdan 20 saatin sonunda yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.

"SÖZLÜ ONAYIYLA TEDAVİYE BAŞLANDI"



Olayın ardından Afyonkarahisar 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık doktor S.E. ile tanıklar olayda yaşamını Mehmet Gündoğan'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanık S.E. verdiği ifadesinde Gündoğan’ın kliniğe 13 Ocak'ta grip, bademcik şikayetiyle birlikte hızlı bir şekilde iyileşmek istediği üzerine başvurduğunu ve Gündoğan'ın sözlü onayıyla tedaviye başlandığını kaydetti.

“PENİSİLİN KAYNAKLI ÖNGÖRÜLEMEYEN ALERJİ OLDU”

İçerikleri hakkında bilgi verdiği iki serumun maktule takıldığını söyleyen S.E, hastanın o gün penisilin kaynaklı öngörülemeyen alerjiye bağlı olarak nefes almakta güçlük çekmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibini çağırdıklarını kaydederek, "Bir süre sonra ambulansla entübe edilerek hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda hayatını kaybeden Gündoğan için gerekli tetkiklerle birlikte elimizden geleni ekibimizle birlikte yaptık" dedi.

Sanık S.E., son olarak beraatini talep etti.

Duruşmada söz alan Göndoğan’ın eşi Songül Gündoğan ise özel klinikte ihmallerin olduğu gerekçe göstererek suçluların cezalandırılmasını istedi.

Tanık beyanlarının alınması sonrası, mahkeme duruşmayı 3 Mart 2026'ya erteledi.