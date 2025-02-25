Sarı serumdan ölüme soruşturma: Serumun takıldığı klinik için ihtiyati haciz kararı alındı

Afyonkarahisar’da mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışan Mehmet Gündoğan, 12 Ocak’ta boğaz ağrısı şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne başvurdu.



Burada reçeteyle yazılan ilaç ve spreyi alan Gündoğan, rahatsızlığı geçmeyince bu kez 13 Ocak’ta aynı şikayetle özel bir kliniğe başvurdu.



İddiaya göre; burada Gündoğan’a damar yolu açılarak, sarı serum olarak bilinen serum verilmeye başlandı, iki farklı serum da bağlanmak için hazırlandı.



İkinci serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çeken Gündoğan’ın durumu ağırlaştı.



Klinikte görevli doktor ve çalışanların Gündoğan’a müdahalesi yetersiz kaldı.



Mehmet Gündoğan, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

20 SAAT SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ



Yoğun bakıma alınan Gündoğan, 20 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.



Mehmet Gündoğan’ın eşi Songül Gündoğan, avukatı aracılığıyla olayın sorumlusu oldukları gerekçesiyle klinikteki doktor ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu.



Gündoğan’ın cenazesi, 15 Ocak’ta merkeze bağlı Sülümenli beldesinde toprağa verildi.



SARI SERUM ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR



Olayla ilgili soruşturma başlatan Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı’ndan kliniğe ilişkin soruşturma izin talebinde bulundu.



Klinikten alınan başka bir sarı serum örneği de incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



MAR VARLIĞINA İHTİYATİ HACİZ UYGULANDI



Afyonkarahisar Valiliği’nden 20 Şubat’ta yapılan açıklamada, il merkezi Selçuklu Mahallesi’nde faaliyet gösteren S.E.’ye ait özel muayenehanenin faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığı kararıyla durdurulduğu belirtildi.



Gündoğan’ın eşinin başvurusu üzerine S.E.’nin mal varlığına ihtiyati haciz uygulanmasına karar verdiği öğrenildi.