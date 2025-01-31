Sarı serumla gelen ölüm: Başsavcılık soruşturma izni istedi
Ayfonkarahisar'da boğaz ağrısı şikayetiyle başvurduğu özel klinikte sarı serum takılan Mehmet Gündoğan, hayatını kaybetmişti. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunan eşi Songül Gündoğan, serum takıldıktan 20 saat içinde eşinin hayatını kaybettiğini dile getirdi. Başsavcılık, Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.
Afyonkarahisar'da yaşayan iki çocuk babası Mehmet Gündoğan, 13 Ocak'ta boğaz ağrısı şikayetiyle özel bir kliniğe gitti.
İddiaya göre, burada Mehmet Gündoğan'a damar yolu açılarak, 'sarı serum' olarak bilinen serum verilmeye başlandı, Sağlık görevlileri iki farklı serum daha hazırladı.
İkinci serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çeken Gündoğan'ın durumu ağırlaştı. Klinikte görevli doktor ve çalışanların Gündoğan'a müdahalesi yetersiz kaldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Mehmet Gündoğan, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Gündoğan, 20 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan, avukatı aracılığıyla olayın sorumlusu oldukları gerekçesiyle klinikteki doktor ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu.
"20 SAATTE EŞİMİ KAYBETTİK"
Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan, ikinci serum verildiğinde eşinin nefes alamadığını, kalbinin durduğunu söyledi.
Eşinin ambulansla başka bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldığını belirten Gündoğan, "Doktor eşimin ciğerlerinin bittiğini ve beynine ödem attığını söyledi. İlk müdahaleyi zamanında yapmadıkları için 20 saatte eşimi kaybettik." diye konuştu.
BAŞSAVCILIK BAKANLIKTAN SORUŞTURMA İZNİ İSTEDİ
Başsavcılık da Sağlık Bakanlığı'ndan kliniğe ilişkin soruşturma izin talebinde bulundu. Klinikten alınan başka bir sarı serum örneği, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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