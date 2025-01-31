Sarı serumla gelen ölüm: Başsavcılık soruşturma izni istedi

Afyonkarahisar'da yaşayan iki çocuk babası Mehmet Gündoğan, 13 Ocak'ta boğaz ağrısı şikayetiyle özel bir kliniğe gitti.

İddiaya göre, burada Mehmet Gündoğan'a damar yolu açılarak, 'sarı serum' olarak bilinen serum verilmeye başlandı, Sağlık görevlileri iki farklı serum daha hazırladı.

İkinci serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çeken Gündoğan'ın durumu ağırlaştı. Klinikte görevli doktor ve çalışanların Gündoğan'a müdahalesi yetersiz kaldı.