Sarı serumla gelen ölüm: Boğaz ağrısı şikayetiyle gitti cenazesi çıktı
Afyonkarahisar'da rahatsızlanan Mehmet Gündoğan'a boğaz enfeksiyonu şikayetiyle başvurduğu özel klinikte sarı serum bağlandı. Fenalaşan Gündoğan, hayatını kaybetti. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunan eşi Songül Gündoğan, serum takıldıktan 20 saat içinde eşinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Afyonkarahisar'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışan ve umreye gitmek için hazırlık yapan biri 7, diğeri 9 yaşında iki erkek çocuk babası Mehmet Gündoğan, 12 Ocak'ta boğaz ağrısı şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Burada reçeteyle yazılan ilaç ve spreyi alan Gündoğan, rahatsızlığı geçmeyince bu kez 13 Ocak'ta aynı şikayetle özel bir kliniğe başvurdu. İddiaya göre, burada Mehmet Gündoğan'a damar yolu açılarak, sarı serum olarak bilinen serum verilmeye başlandı ve iki farklı serum da bağlanmak için hazırlandı.
İkinci serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çeken Gündoğan'ın durumu ağırlaştı. Klinikte görevli doktor ve çalışanların Gündoğan'a müdahalesi yetersiz kaldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Mehmet Gündoğan, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Gündoğan, 20 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan, avukatı aracılığıyla olayın sorumlusu oldukları gerekçesiyle klinikteki doktor ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Mehmet Gündoğan'ın cenazesi, 15 Ocak'ta merkeze bağlı Sülümenli beldesinde toprağa verildi. Mehmet ve Songül Gündoğan çiftinin 27 Ocak'ta umre yolculuğuna çıkmaya hazırlandığı belirtildi.
Diğer yandan Mehmet Gündoğan'ın, özel klinikte serum uygulanırken fotoğraf çektirdiği de ortaya çıktı.
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