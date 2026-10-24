Sarıgül kardeşlerin tutuklandığı soruşturmada 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarının ardınan Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül 'ün eski eşi Aylin Kotil ile oğulları Ömer ve Emir Sarıgül'ün tutuklandığı soruşturmaya ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında 24 Ekim'de 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü bugün adliyeye sevk edildi.

Bir şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar ise sürüyor.

BUGÜNE KADAR NELER OLDU?

Soruşturmada ilk olarak Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, iki oğlu Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'e odaklanıldı. 16 Ekim'de bu isimlerin de aralarında olduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emir Sarıgül dışındaki şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emir Sarıgül ise operasyondan üç gün sonra avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu.

Mustafa Sarıgül hakkındaki görüntüler ve Deniz Baykal’ın kaseti için montaj olduğu raporunu hazırlayan Ulusal Kriminal Büro’nun sahibi Uğur Kurtulan da gözaltına alınan isimler arasındaydı. Ağırel, Kotil ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında olduğu 15 şüpheli, 19 Ekim'de tutuklandı. Uğur Kurtulan ile bir isim ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

EMİR SARIGÜL DE TUTUKLANDI

Emir Sarıgül ise 19 Ekim'de teslim oldu. Üç günlük gözaltı süresinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adalet Sarayı'na teslim edilen Sarıgül 21 Ekim'de gece saatlerinde cezaevine gönderildi.

Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi.

Ayrıca 100 milyon euro değerinde paranın yasa dışı şekilde yurt dışına çıkarıldığını, 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini savunmuşlardı.

Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığının aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 23 Ekim günü beş şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Bu isimlerin, Mustafa Sarıgül'ün koruması olduğu belirtilen Ömer D., Emir Sarıgül'ün özel kalemi Çağlar S., iş insanları A.E. ile Ü.İ.A ve C.T. olduğu bildirildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.