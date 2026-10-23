Sarıgül kardeşlerin tutuklandığı soruşturmada ikinci dalga: 3 kişi için tutuklama talebi

BUGÜNE KADAR NELER OLDU?



Soruşturmada ilk olarak Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül 'ün eski eşi Aylin Kotil, iki oğlu Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'e odaklanıldı. 16 Ekim'de bu isimlerin de aralarında olduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emir Sarıgül dışındaki şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emir Sarıgül ise operasyondan üç gün sonra avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu.

Mustafa Sarıgül hakkındaki görüntüler ve Deniz Baykal’ın kaseti için montaj olduğu raporunu hazırlayan Ulusal Kriminal Büro’nun sahibi Uğur Kurtulan da gözaltına alınan isimler arasındaydı.

Ağırel, Kotil ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında olduğu 15 şüpheli, 19 Ekim'de tutuklandı.

Uğur Kurtulan ile bir isim ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

EMİR SARIGÜL DE TUTUKLANDI

Emir Sarıgül ise 19 Ekim'de teslim oldu. Üç günlük gözaltı süresinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adalet Sarayı'na teslim edildi. 21 Ekim'de gece saatlerinde cezaevine gönderildi.

Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.