SARIGÜL AİLESİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiasını araştırıyor.

Soruşturma iki Alman iş insanının şikayeti üzerine başlatıldı.

Sarıgüllerle bağlantılı olduğu öne sürülen bir şirketle yurt dışındaki bir şirket arasında 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi imzalandı.

Mustafa Sarıgül 'ün kamu gücü ve nüfuzunu kullanarak 1 milyar euroluk bir fonun kredi yoluyla ülke dışına çıkarılmasını vadettiği ileri sürüldü.

Ayrıca Emir Sarıgül'le ilişkilendirilen bir yalının satışı ve bu satışla ilgili gerçekleştirildiği öne sürülen para transferi de dosyaya girdi.

Değerinin yaklaşık 32 milyon euro olduğu belirtilen yalının satışı karşılığında yurt dışından 100 milyon euroluk havale yapıldığı iddia edildi.

Söz konusu transferin yabancı bir banka tarafından şüpheli bulunarak bloke edildiği, bu kısıtlamanın kaldırılması için İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin Emir Sarıgül'e devredildiği savunuldu.

Şikayetçiler, teknenin devredilmesine rağmen satış bedelinin ödenmediğini ve banka blokesi sorununun da çözülemediğini ileri sürdüler. Ek olarak konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini, ancak sonrasında aile tarafından tehdit edildikleri yönünde ifade verdiler.

Ağırel ise gazetecilik faaliyeti kapsamında kendisine ulaşan iddiaları doğrulamaya çalıştığını, gönderilen bazı dekontların güvenilirliğinden şüphelendiği için haber yayımlamadığını ve Sarıgül ailesine herhangi bir belge vermediğini vurguladı.

Suçlamaları reddeden Ağırel, “Ben bu dosyanın olsa olsa tanığı olabilirim, şüphelisi değil.” dedi.

Mustafa Sarıgül ise söz konusu para transferlerinin gerçekleşmediğini, dekontların gerçek bankacılık işlemlerini yansıtmadığını ve sözleşmelerin geçersiz olduğunu söylüyor.

Mustafa Sarıgül hakkındaki suçlamalarsa iki farklı başlıkta toplanıyor. Bunlardan birini bahsi geçen kara para aklama, diğerini gizli tanık ifadeleri doğrultusunda korumasıyla ilgili iddialar oluşturuyor.

Gizli tanık, Sarıgül ve koruması Ö.D.'nin birlikte görüntülendiği videonun montaj olunduğuna dair rapor hazırlanması için 200 bin dolar karşılığında anlaşma yapıldığını ileri sürüyor.

Ö.D. ise savcılıktaki ifadesinde Sarıgül'ün 2021 yılından itibaren kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu, bahsi geçen görüntülerin kamuoyuna yansıması sonrası “konuşması halinde 100 bin euro cezai şart öngören bir belgeyi imzalamaya zorlandığını” iddia ediyor.

Mustafa Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyası, 9 Kasım'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

ÖZGÜR ÖZEL İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Aile üyeleriyle birlikte soruşturulduğu dosya kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül'se 4 Kasım'da ev hapsi şeklinde adli kontrolle tahliye edildi.

Sarıgül, cezaevine gönderildikten sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış, 30 Ekim'deki ek ifadesinde babası - Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini öne sürmüştü.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmayları iddiaları reddetmişti.

Sarıgül bugüne kadar üç kez ifade verdi.