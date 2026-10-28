Sarıgül soruşturmasında 10 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi

İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarıyla Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül 'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'in tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Soruşturmada 10 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gözaltınanan alınanlar arasında, kamp görevlisi, Sarıgül'ün iki yakın koruması, Ankara'da bir erkek berberi, istismar edildiğini iddia eden iki kardeş ve görüntüleri çektiği iddia edilen bir kişi var.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi.

Ayrıca 100 milyon euro değerinde paranın yasa dışı şekilde yurt dışına çıkarıldığını, 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini savunmuşlardı.

Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı.

Soruşturmada ilk olarak Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, iki oğlu Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'e odaklanıldı. 16 Ekim'de bu isimlerin de aralarında olduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emir Sarıgül dışındaki şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emir Sarıgül ise operasyondan üç gün sonra avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu ve 21 Ekim'de gece saatlerinde cezaevine gönderildi.

Mustafa Sarıgül hakkındaki görüntüler ve Deniz Baykal’ın kaseti için montaj olduğu raporunu hazırlayan Ulusal Kriminal Büro’nun sahibi Uğur Kurtulan da gözaltına alınan isimler arasındaydı. Ağırel, Kotil ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında olduğu 15 şüpheli, 19 Ekim'de tutuklandı. Uğur Kurtulan ile bir isim ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.