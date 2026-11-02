Sarıgül soruşturmasında 4 kişi hakkında tutuklama talebi

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi. Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açılamada müştekilerin, "80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı. Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.

SARIGÜL HAKKINDAKİ İDDİALAR

Kara para aklama soruşturması sürerken Sarıgül hakkında da cinsel saldırı iddiaları ortaya atıldı.

Koruması, savcılık ifadesinde siyasi nüfuz, ekonomik sebepler ve ailesine zarar gelebileceği korkusuyla bugüne kadar Mustafa Sarıgül 'den şikayetçi olamadığını öne sürdü, kendisi gibi başka mağdurlar olduğunu iddia etti.

Bir başka iddia da Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde imar usulsüzlüğü üzerinden milyar dolarlık haksız kazanç elde ettiği yönünde.

Soruşturmaya dahil edilen bir gizli tanık, Mustafa Sarıgül’ün o dönem dev projelerin imar süreçlerinden milyar dolarlık rüşvet geliri elde ettiğini ve bu paranın Altınbaş ailesi aracılığıyla sisteme sokulduğunu öne sürdü.

Gizliği tanık imar işlemlerinden elde edilen kayıt dışı gelirlerin gayrimenkul ve turizm yatırımları üzerinden aklandığını savundu ve Sarıgül ailesinin Antalya'daki lüks otelde yüzde 50 gizli ortaklığının bulunduğunu iddia etti.