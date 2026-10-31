Sarıgül soruşturmasında iki tutuklama daha

Kendisi ve ailesine yönelik kara para soruşturması başlatılan Mustafa Sarıgül cinsel saldırı iddialarıyla da karşı karşıya.

İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarıyla Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'in tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 29 Ekim'de gözaltına alınan 8 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi tutuklanırken 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

İSTİFA ETMİŞTİ

“Partisini soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak için istifa kararı aldığını” söyleyen Sarıgül, "Söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinden istifa ediyorum." demişti.

Sarıgül, geçen günlerde istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na vermiş; Yeni Parti'nin sandalye sayısı 90'a düşmüştü.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi. Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açılamada müştekilerin, "80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı. Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.

SARIGÜL HAKKINDAKİ İDDİALAR

Kara para aklama soruşturması sürerken Sarıgül hakkında da cinsel saldırı iddiaları ortaya atıldı.

Koruması, savcılık ifadesinde siyasi nüfuz, ekonomik sebepler ve ailesine zarar gelebileceği korkusuyla bugüne kadar Mustafa Sarıgül'den şikayetçi olamadığını öne sürdü, kendisi gibi başka mağdurlar olduğunu iddia etti.

Bir başka iddia da Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde imar usulsüzlüğü üzerinden milyar dolarlık haksız kazanç elde ettiği yönünde.

Soruşturmaya dahil edilen bir gizli tanık, Mustafa Sarıgül’ün o dönem dev projelerin imar süreçlerinden milyar dolarlık rüşvet geliri elde ettiğini ve bu paranın Altınbaş ailesi aracılığıyla sisteme sokulduğunu öne sürdü.

Gizliği tanık imar işlemlerinden elde edilen kayıt dışı gelirlerin gayrimenkul ve turizm yatırımları üzerinden aklandığını savundu ve Sarıgül ailesinin Antalya'daki lüks otelde yüzde 50 gizli ortaklığının bulunduğunu iddia etti.

TOPLAM 24 TUTUKLU VAR

16 Ekim'de başlayan soruşturma sürerken bugüne kadar 24 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.