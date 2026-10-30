Sarıgül soruşturmasında yeni dalga. 11 kişi için yeni gözaltı kararı

İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarıyla Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül 'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'in tutuklandığı soruşturma sürüyor.

Soruşturmada kapsamında 28 Ekim'de aralarında kamp görevlisi, Sarıgül'ün iki yakın koruması, Ankara'da bir erkek berberi, istismara uğradığını iddia eden iki kardeş ve görüntüleri çektiği öne sürülen toplam 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltındaki 8 kişinin iki günlük gözaltı süresi sona erdi ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

11 GÖZALTI DAHA

Bugün itibarıyla soruşturma genişledi ve 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi. Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açılamada müştekilerin, "80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı. Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.

TOPLAM 22 TUTUKLU VAR

16 Ekim'de başlayan soruşturma sürerken bugüne kadar 22 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.