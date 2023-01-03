Sarıkamış şehitleri anısına bu yıl kardan heykel yapılamayacak

Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan kardan heykeller bu yıl kuraklık engeline takıldı.

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun, esaret altındaki toprakların kurtarılması amacıyla düzenlenen Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerleri temsilen, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde her yıl düzenlenen kardan heykel yapımı etkinliğine bu yıl ara verildi.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisiyle kentte yeterli kar yağışı olmayınca heykeltıraşlar da 6-8 Ocak'ta düzenlenecek anma programı için kardan heykel yapımına başlayamadı.

"BU SENE YAPAMAYACAĞIZ"

Kafkas Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi ve heykeltıraş Muhammet Hanifi Zengin, gazetecilere, kardan heykelleri 19 yıldır düzenli olarak yaptıklarını söyledi.

Bu yıl yeterli kar yağışının olmadığını ifade eden Zengin, "Sarıkamış Şehitleri anısına yaptığımız kardan heykelleri bu sene yapamayacağız. Bu yıl Kars, Sarıkamış bölgesinde kar yağmadı. Biz tüm hazırlıkları yapmıştık ama kar yağmadığı için çalışma yapamayacağız. İnşallah seneye daha iyi bir çalışma yapacağız" dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl anma etkinlikleri ise 6 Ocak Cuma günü şehit aileleri ve gaziler onuruna verilecek yemek programıyla başlayacak.

