Sarıkamış’ın peri bacaları, turizme kazandırılmayı bekliyor

Türkiye ’nin önemli kış turizmi merkezlerinden birisi olan Sarıkamış ’ta bulunan delikli kayalar, görenleri mest ediyor.

Karakurt bölgesine gezi amaçlı geldiğini belirten Sinan Elik, "Sarıkamış’ta peri bacaları var. Herkesi buraya davet ediyoruz. Gelin buraları görün, muhteşem manzarası var" dedi.



Öte yandan Sarıkamış ilçesine 30 kilometre uzaklıkta Karakurt bölgesi Komdere Vadisi’nde bulunan peri bacaları ve delikli kayaların turizm gezi alanları içine alınması bekleniyor.