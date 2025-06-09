Sarıkamış’ın peri bacaları, turizme kazandırılmayı bekliyor

Sarıkamış Komdere Vadisi’nde bulunan doğa harikası peri bacaları, görenlerin dikkatini çekiyor. Vatandaşlar, peri bacalarının turizme kazandırılması istiyor.

Sarıkamış’ın peri bacaları, turizme kazandırılmayı bekliyor

’nin önemli kış turizmi merkezlerinden birisi olan ’ta bulunan delikli kayalar, görenleri mest ediyor.

Sarıkamış’ın peri bacaları, turizme kazandırılmayı bekliyor - 1

Karakurt bölgesine gezi amaçlı geldiğini belirten Sinan Elik, "’ta peri bacaları var. Herkesi buraya davet ediyoruz. Gelin buraları görün, muhteşem manzarası var" dedi.

Öte yandan Sarıkamış ilçesine 30 kilometre uzaklıkta Karakurt bölgesi Komdere Vadisi’nde bulunan peri bacaları ve delikli kayaların gezi alanları içine alınması bekleniyor. 

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