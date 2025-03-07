Sarıkamış'ta kar ve buzlar temizleniyor
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışının ardından caddelerde biriken karlar belediye ekiplerince ilçe dışına taşınıyor.
İlçede hava sıcaklığının artmasıyla bina çatılarında eriyen karlar ve buz sarkıtları ile kaldırımlarda oluşan kar ve buz kütleleri, yaya ve araç trafiğini aksatıyor.
Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde temizlik çalışması başlattı.
Merkezdeki ana caddeler ile sokaklarda başlatılan çalışmaya bir greyder, ikikepçe, 4 kamyon ve 25 personel katılıyor.
Temizlenen kar ve buz kütleleri kamyonlara yüklenerek ilçe dışındaki boş arazilere taşınıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Kar Yağışı
- Yurt Haber
- Kars Sarıkamış