Sarıkamış'ta kar ve buzlar temizleniyor

İlçede hava sıcaklığının artmasıyla bina çatılarında eriyen karlar ve buz sarkıtları ile kaldırımlarda oluşan kar ve buz kütleleri, yaya ve araç trafiğini aksatıyor.



Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde temizlik çalışması başlattı.