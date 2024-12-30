Sarıkamış'ta şehitleri anısına kardan heykeller yapılıyor

Sarıkamış ilçesinde 4-5 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykeller, bu yıl da 2 bölgede yapılıyor.



Allahuekber Dağları'nda 110 yıl önce şehit olan askerleri temsilen yapılan çalışma, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütülüyor.