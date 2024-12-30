Sarıkamış'ta şehitleri anısına kardan heykeller yapılıyor
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin temsili kardan heykelleri yapılmaya başlandı.
Sarıkamış ilçesinde 4-5 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykeller, bu yıl da 2 bölgede yapılıyor.
Allahuekber Dağları'nda 110 yıl önce şehit olan askerleri temsilen yapılan çalışma, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütülüyor.
KAÜ ile Atatürk Üniversitesinden akademisyen ve öğrencilerden oluşan 7 kişilik ekip, Kızılçubuk mevkisinde çalışma başlattı. Buradaki çalışmaların ardından Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesinde de kardan heykellerin yapımına devam edilecek.
Yapımı için 200 kamyon kar taşınan heykellerin açılışı, 4 Ocak'ta yapılacak.
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