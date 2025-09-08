Sarıkamış'ta yangın: İki ev ile iki ahır yandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında, iki ev ile iki samanlık kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Alisofu köyünde yaşayan Nizamettin Gökcan'a ait evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bitişiğindeki kardeşi Mehmet Gökcan'ın evine de sıçradı.

Köylüler yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Emniyete ait TOMA'nın müdahale ettiği yangında, iki ev ile iki samanlık kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin üç saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.