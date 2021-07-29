'Sarıklı amiral görevden alındı' (MSB açıkladı)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ankara'da bir tarikat merkezindeki görüntüleriyle gündeme gelen Tuğamiral Mehmet Sarı'nın görevden alındığını açıkladı.

NTV Haber 29.07.2021 - 16:40

'Sarıklı amiral görevden alındı' (MSB açıkladı)

Ankara'da bir tarikat merkezindeki fotoğraflarının ardından kamuoyunda 'sarıklı amiral' olarak dikkat çeken Tuğgeneral Mehmet Sarı görevden alındı. 

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Tuğgeneral Mehmet Sarı hakkında Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda işlemin devam ettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında kamuoyunda sarıklı amiral olarak bilinen Mehmet Sarı'nın soruşturma başladıktan hemen sonra görevden alındığı belirtildi.

Tuğgeneral Mehmet Sarı'nın geçtiğimiz aylarda Ankara'da bir tarikat merkezinde üniformasının üstüne giydiği cübbe ve sarıkla görüntüleri ortaya çıkmış Sarı hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

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