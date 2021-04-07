Sarıklı amirale ihraç yolu

Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Milli Savunma Bakanı Akar'ın Kara Havacılık Komutanlığı’nda kurulan bir üs bölgesine düzenlediği geziyi yazdı.

Bu etkinlik sırasında Akar'a çeşitli sorular yöneltildiğini belirten Selvi, sarıklı amiral konusunun da gündeme geldiğini söyledi.

Selvi yazısının bu bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a sarıklı amiral hakkındaki soruşturmayı sorduk. Sözleşmeli statüsünde olduğunu ifade etti. İdari soruşturmanın sürdüğünün altını çizdi. Savunması istenmiş. Bu savunma general ve amirallerle ilgili soruşturmayı yürüten birim tarafından değerlendirilecek. Yani hukuki prosedür sürüyor. Ama benim edindiğim izlenim, sarıklı amiral TSK’yı rahatsız etmiş. TSK’dan ihraç edileceği intibaı edindim. İş sadece hukuki prosedürün tamamlanmasına kalmış"

