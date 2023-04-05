"Sarılar" suç örgütü lideri rezidansa baskında yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu ve silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık gibi 71 ayrı suça karışan ve kendilerini ‘Sarılar’ olarak adlandıran organize suç örgütünü deşifre etti.



Polis, liderliğini Kenan S.’nin yaptığı belirlenen örgüte üye 136 şüpheliye yönelik dün, Adana merkezli 5 ilde, 105 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda Kenan S. ile birlikte 102 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız 12 tabanca, 3 av tüfeği, 745 uyuşturucu hap, 1 kilo 655 gram esrar ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 34 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Seyhan ilçesindeki rezidansa yapılan baskında kapısı kırılarak girilen dairede arama yapan ekipler, giysi dolabına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü ifade edildi.



BAKAN SOYLU, POLİSİ TEBRİK ETTİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu sosyal medya hesabından, “Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz. Adana merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Adana emniyetimize, kahraman polislerimize tebrikler” ifadesiyle paylaştı.