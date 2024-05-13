"Sarımsakçı Milletvekili" Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti

“Sarımsakçı Milletvekili” olarak bilinen CHP 22. dönem Kastamonu milletvekili Mehmet Yıldırım, kanser hastalığına yenik düşerek 75 yaşında yaşamını yitirdi.

"Sarımsakçı Milletvekili" Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti

22. dönem milletvekili Mehmet Yıldırım, 75 yaşında hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. dönem Kastamonu milletvekili Mehmet Yıldırım, bir süredir sebebiyle tedavi görüyordu.
Hastalığına yenik düşen Yıldırım, 75 yaşında hayatını kaybetti.

"SARIMSAKÇI MİLLETVEKİLİ" OLARAK BİLİNİYORDU

Milletvekilliği görevi süresi boyunca Taşköprü sarımsağı ve Kastamonu'nun yöresel ürünlerini gündemine taşıyarak üreticiye destek sağlamak amacıyla seferber olan Mehmet Yıldırım, “Sarımsakçı ” olarak biliniyordu.

Yıldırım’ın 2 yıldır kanser hastalığı ile mücadele ettiği belirtildi.

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