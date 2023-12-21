Sarıyer açıklarında gemi arızası

Rusya'dan Slovenya'ya seyir halindeyken Sarıyer açıklarında makine arızası yaşayan kuru yük gemisi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ULUSOY 9" isimli 130 metre boyundaki kuru yük gemisinin, Rusya'dan Slovenya'ya seyir halindeyken Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşadığı belirtildi.
Açıklamada, geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve Kurtarma-2 römorkörü refakatinde Türkeli Demir Sahasına demirletildiği kaydedildi.
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