Sarıyer açıklarında sürüklenen balıkçı teknesi kurtarıldı

Sarıyer açıklarında içinde 3 kiş bulunan bir balıkçı teknesi makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.Ekiplerin çalışmasının ardından tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Türkeli (Rumeli) Feneri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki balıkçı teknesi, KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Türkeli Balıkçı Barınağı’na emniyetle yanaştırıldı.”
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- İstanbul Sarıyer
- Türkiye
- Tekne