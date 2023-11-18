Sarıyer açıklarında yaralı gemi personeline kurtarma operasyonu

Karadeniz açıklarında seyreden MD Marina isimli geminin makina bölümünde görev yaptığı öğrenilen kaynakçı Bayram Göl, sabah saatlerinde merdivenden düşerek kolunu kırdı.

Yaralı Bayram Göl'ün hastaneye nakli için hava ambulansı istendi ancak hava muhalefeti nedeniyle bu müdahale gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine gemi geri dönerek Sarıyer açıklarında demirledi.