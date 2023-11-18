Sarıyer açıklarında yaralı gemi personeline kurtarma operasyonu

Sarıyer açıklarında demirleyen MD Marina isimli gemiden yaralı personel için Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından kurtarma operasyonu düzenlendi. Yaralı Bayram Göl, vinç yardımı ile Kıyı Emniyeti'nin botuna aktarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer açıklarında yaralı gemi personeline kurtarma operasyonu

Karadeniz açıklarında seyreden MD Marina isimli geminin makina bölümünde görev yaptığı öğrenilen kaynakçı Bayram Göl, sabah saatlerinde merdivenden düşerek kolunu kırdı.

Yaralı Bayram Göl'ün hastaneye nakli için hava ambulansı istendi ancak hava muhalefeti nedeniyle bu müdahale gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine geri dönerek Sarıyer açıklarında demirledi.

Sarıyer açıklarında yaralı gemi personeline kurtarma operasyonu - 1

Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler, gemiden gelen çağrı üzerine harekete geçti. Yaralı Bayram Göl, gemideki vinç yardımı ile Kıyı Emniyeti'nin botuna aktarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının gemiden taşındığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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