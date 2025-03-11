Sarıyer Belediyesi hangi partide? Sarıyer Belediyesi Başkanı Mustafa Oktay Aksu'nun özgeçmişi

2024 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Sarıyer Belediyesi'ni 104.401 alınan oy ve %51.5 oy oranı ile CHP adayı Mustafa Oktay Aksu kazanmıştır. İlçe Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Başkan Vekilliği gibi çeşitli görevlerde de bulunan Aksu, 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili adayı olmuştu.



MUSTAFA OKTAY AKSU KİMDİR?



Mustafa Oktay Aksu, 1966 yılında Ordu’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun olmuştur.



İstanbul Veteriner Hekimler Odası’nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevinde bulundu.



Ordu Ulubeyliler Derneği’nde Başkanlık ve Ordu Dernekler Federasyonu’nda Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak siyasetin farklı kademelerinde aktif olarak yer aldı. Mustafa Oktay Aksu evli ve iki çocuk babasıdır.

