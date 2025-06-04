Sarıyer sahilinde garip anlar: İki çocuk denize botla açıldı

Sarıyer sahilinde iki çocuğun şişme botla denizde ilerlediği görüldü.



Uzun süre denizde kürek çeken çocukları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Bu sırada oradan geçen bir tur teknesinin oluşturduğu dalgalar nedeniyle çocukların botta güçlükle durdukları görüldü.



ÇOCUKLARI SAHİL GÜVENLİK EKİBİ BULDU



Kıyıdan uzaklaşan çocukları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Çocuklar, ekipler tarafından kurtarıldı.



Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.